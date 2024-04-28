Режим работы Московской канатной дороги изменится на майские праздники

Московская канатная дорога изменит свой режим работы на майские праздники. Сообщают представители пресс-службы канатной дороги, с 28 апреля по 1 мая воздушная трасса будет работать с 11:00 до 23:00 и перевозить гостей по тарифам выходного и праздничного дня.
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