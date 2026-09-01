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Царьград

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Дипломат ОАЭ назвал преимущество членства страны в БРИКС

Дипломат ОАЭ назвал преимущество членства страны в БРИКС

Заместитель посла ОАЭ в России Ахмед Аль-Кетби заявил, что участие в объединении даёт Абу-Даби дополнительную площадку для диалога по вопросам экологии и устойчивого развития, особенно с Россией.

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