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Как заготовить зелень на зиму, чтобы нахваливали все вокруг

Как заготовить зелень на зиму, чтобы нахваливали все вокруг

Конец июля – отличное время для того, чтобы заняться заготовкой зелени на зиму. Novate.ru предлагает разобраться, как обработать укроп, кинзу, петрушку и другие травы таким образом, чтобы они не потеряли вкус, аромат и полезные свойства, также долго хранились.

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