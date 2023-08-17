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В США разъяснили нежелание поставлять ВСУ новую технику

В США разъяснили нежелание поставлять ВСУ новую технику

Ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо объяснил, почему Вашингтон не спешит с поставками для Киева. США не торопятся отправлять Украине новейшую военную технику, поскольку там боятся, что Китай может получить сведения, связанные с ее производством.

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