Исследование "Купибилет": болезни срывают отпуск у 13% русских

Исследование сервиса "Купибилет" показывает, что болезни, плохая погода и отмена рейсов чаще всего срывают отдых россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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