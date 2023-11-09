Немецкий генерал Куят: РФ разгромила ВСУ и готовится к новому наступлению

Вооруженные силы Украины оказались практически полностью уничтоженными Россией. Теперь ВС РФ поставили новые цели, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу HKCM.
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