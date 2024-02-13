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Закон и Порядок

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На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

  Директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля, бывшего председателя Совета министров Российской империи, реформатора Петра Столыпина на пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Такой ли это герой. Несколько тысяч повешенных военно полевыми судами без суда и следствия (столыпинский галстук),  сотни тысячь, избитых униженных, экзекуцией порки наши деды и прадеды. Десятки тысяч сосланных в Сибирь (столыпинские вагоны).
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15 час.

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