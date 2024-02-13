На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

АЛ

Александр Ляхов

Такой ли это герой. Несколько тысяч повешенных военно полевыми судами без суда и следствия (столыпинский галстук), сотни тысячь, избитых униженных, экзекуцией порки наши деды и прадеды. Десятки тысяч сосланных в Сибирь (столыпинские вагоны).