На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

Директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля, бывшего председателя Совета министров Российской империи, реформатора Петра Столыпина на пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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