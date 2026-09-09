Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Мероприятия пройдут в командном формате, а разработаны они специально для горожан старшего возраста.С 10 сентября центры московского долголетия открывают новый цикл интерактивных занятий "Мошенник на ладони: играем и распознаем!".
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