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Царьград

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Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Мероприятия пройдут в командном формате, а разработаны они специально для горожан старшего возраста.С 10 сентября центры московского долголетия открывают новый цикл интерактивных занятий "Мошенник на ладони: играем и распознаем!".

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