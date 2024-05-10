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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл об уходе Ньюи из «Ред Булл»: «Могу сказать, что уже какое-то время обдумывал это решение»

Брандл высказался об уходе Ньюи из «Ред Булл». Глава конструкторского бюро «Ред Булл» формально уже покинул свой пост, но продолжает помогать команде, и в этом сезоне будет ездить на некоторые гонки.

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