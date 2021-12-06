Китай пообещал США контрмеры из-за дипломатического бойкота ОИ-2022

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Китая Чжао Лицзянь призвал Соединенные Штаты отказаться от политизации спорта и дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр, иначе, по его словам, Китай примет решительные контрмеры.