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Руководство «Оренбургремдорстроя» и ГУДХОО подозревают в крупнейшем мошенничестве

Руководство «Оренбургремдорстроя» и ГУДХОО подозревают в крупнейшем мошенничестве

Как сообщили в Следкоме, правоохранители подозревают должностных лиц ГУП «Оренбургремдорстрой», ГУДХОО и частной подрядной компании «ВИЗИРЬ-Р» в хищении из бюджета области 33 миллионов 700 тысяч рублей в период с декабря 2019 года по июнь 2020.

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