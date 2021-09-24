Руководство «Оренбургремдорстроя» и ГУДХОО подозревают в крупнейшем мошенничестве

Как сообщили в Следкоме, правоохранители подозревают должностных лиц ГУП «Оренбургремдорстрой», ГУДХОО и частной подрядной компании «ВИЗИРЬ-Р» в хищении из бюджета области 33 миллионов 700 тысяч рублей в период с декабря 2019 года по июнь 2020.