Эксперты назвали продукты-провокаторы агрессивных форм рака

Ученые перечислили четыре продукта, употребление которых способно спровоцировать рак.Четыре продукта способны привести к онкологии - в этом уверены британские специалисты, которые провели соответствующее исследование.
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