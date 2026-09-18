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Царьград

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Атака БПЛА на Москву и Россию 18 сентября: ПВО сбили десятки дронов, в аэропортах введен план «Ковер»

Атака БПЛА на Москву и Россию 18 сентября: ПВО сбили десятки дронов, в аэропортах введен план «Ковер»

В ночь на 18 сентября 2026 года регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа.

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