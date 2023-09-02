Медвежий угол

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Ереван обвели вокруг пальца: Армения горько поплатится за предательство РФ

Ереван обвели вокруг пальца: Армения горько поплатится за предательство РФ

Российское руководство считает «абсолютно неприемлемой» выходку соседнего государства. «Старый друг лучше новых двух», – гласит народная мудрость.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Говнюка в родную среду не может не тянуть. Они в МУС, а им запрет на въезд в Россию. В т.ч. юаровским. Либо БРИКС, либо на на фиг-с.
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2 час.
Виктор Мяндин
Верните домой наших миротворцев.
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1 час.
Владимир Соловьев
Армения, Казахстан, Киргизия, Украина проданы своим руководством Америке. Бизнес такой: продажа своего государств  вместе с народом. Дурной пример был со стороны горбачёвцев и ельцинцев.
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1 час.

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