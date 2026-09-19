🔥 С 20 по 22 сентября в горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность В центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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