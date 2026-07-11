В какой капкан Запад пытается загнать Россию этим летом

Новое слово в том, что с известной долей условности и иронии можно назвать «новой искренностью». Трамп на встрече с Зеленским о украинских ударах по российским НПЗ: «Это эскалация, которая может помочь завершить войну».
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