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Позитив для оптимистов

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В какой капкан Запад пытается загнать Россию этим летом

В какой капкан Запад пытается загнать Россию этим летом

  Новое слово в том, что с известной долей условности и иронии можно назвать «новой искренностью». Трамп на встрече с Зеленским о украинских ударах по российским НПЗ: «Это эскалация, которая может помочь завершить войну».

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