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Илкай Гюндоган: «Ман Сити» помог мне осуществить все мечты, я навсегда благодарен. Сохраню клуб в сердце»

«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.

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