«Севилью» возглавил тренер «Лас-Пальмаса» Пимьента. Он работал в «Барсе» с 2006-го по 2021-й

49-летний испанец Хавьер Гарсия Пимьента и «Севилья» подписали контракт на два года. С 2006 по 2021 год Пимьента работал в системе «Барселоны», тренировал юношеские команды, а также вторую команду сине-гранатовых.
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