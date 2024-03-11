Wildberries и сервис Fonmix запустили в Москве совместный аудиопроект

Wildberries запустила пилотный проект с ведущим международным сервисом аудиобрендинга FONMIX. Музыка из специально разработанного плейлиста зазвучала 8 марта в пунктах выдачи заказов на территории Москвы.
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