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Суть Событий

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Песков рассказал о формате "Прямой линии" и пресс-конференции Путина

Песков рассказал о формате "Прямой линии" и пресс-конференции Путина

Традиционная "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путины в этом году, как и в предыдущие годы, будет совмещена с большой пресс-конференцией.

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