В Петербурге по требованию прокуратуры инвалиду выдадут автомобиль

Он также получил компенсацию морального ущерба в размере 5 тысяч рублей Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об обязательном социальном страховании по обращению 65-летнего мужчины с инвалидностью.
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