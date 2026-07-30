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Тульские новости

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Столкновение «Опеля» и электромотоцикла произошло на улице Марата в Туле

Столкновение «Опеля» и электромотоцикла произошло на улице Марата в Туле

Вечером 29 июля возле дома №41А на улице Марата в Туле 37-летний мужчина управляя автомобилем «Опель Астра», предположительно не уступил дорогу и столкнулся с электромотоциклом, которым управлял 46-летний мужчина не имеющий водительских прав.

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