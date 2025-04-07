Российские военные перед освобождением посёлка Андреевка в ДНР сожгли бункеры ВСУ, постройку которых финансировал украинский олигарх Ринат Ахметов*, сообщил офицер 114-й бригады 51-й армии Вооружённых сил России с позывным Харам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии