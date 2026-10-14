Вместо алкоголя апельсиновый сок: что будет с организмом после 60 дней

Учёные выявили влияние употребления апельсинового сока на активность генов и показатели организма.Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Molecular Nutrition & Food Research, демонстрируют, как напиток способен влиять на воспалительные процессы и параметры, связанные с состоянием сердечно‑сосудистой системы, передает «Московский комсомолец в Самаре».