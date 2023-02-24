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“Прекратите посылать оружие”: немцы раскритиковали Бербок за слова о нежелании России урегулировать конфликт

“Прекратите посылать оружие”: немцы раскритиковали Бербок за слова о нежелании России урегулировать конфликт

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто не хочет продолжения конфликта в Украине, кроме России, и что Запад выступает за мир.

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