“Прекратите посылать оружие”: немцы раскритиковали Бербок за слова о нежелании России урегулировать конфликт

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что никто не хочет продолжения конфликта в Украине, кроме России, и что Запад выступает за мир.
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