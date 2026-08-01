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Блогер-иноагент Штефанов* назвал уродской языковую политику Киева

Блогер-иноагент Штефанов* назвал уродской языковую политику Киева

Уехавший из России блогер Александр Штефанов* подверг резкой критике языковой курс киевских властей. По его оценке, принудительная украинизация наносит первоочередной удар по русскоязычным жителям Украины, а саму политику он охарактеризовал как «уродскую».

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