Мужчина погиб при пожаре на юге Архангельской области

Возгорание произошло накануне в частном деревянном доме деревни Ежевская Вельского района.По имеющимся данным, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который являлся хозяином сгоревшего дома.
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