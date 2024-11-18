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Мужчина погиб при пожаре на юге Архангельской области

Мужчина погиб при пожаре на юге Архангельской области

Возгорание произошло накануне в частном деревянном доме деревни Ежевская Вельского района.По имеющимся данным, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который являлся хозяином сгоревшего дома.

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