На МВМС представили проекты на базе разработанных в СССР экранопланов

В кластере «Остров фортов» в Кронштадте всю неделю работал Международный военно-морской салон. Более двухсот российских компаний представили здесь свои разработки в области кораблестроения , вооружения, комплексов навигации и боевого управления.
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