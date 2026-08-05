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Топ-5 банкротных дел, переданных в СКЭС ВС РФ в июле 2026 года

Каждое из представленных дел затрагивает важные и разнообразные проблемы и вопросы в области банкротства: ответственность АУ и выплаты им стимулирующих вознаграждений, порядок расчётов компенсаций бывшим залоговым кредиторам, оспаривания сделок в купе с реализацией схемы "центр прибыли/убытков" и порядком исчисления сроков давности по привлечению к СО.

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