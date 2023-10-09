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Политик Филиппо: оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

Политик Филиппо: оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

Короткая ссылка 9 октября 2023, 10:27 Поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Лев Добрый
НАРКОМАНА ЗЕ-ЛЮ К СТЕНКЕ, коррупционер, каких свет белый мало видел!👀👍👈😜
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