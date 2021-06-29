Страна и люди

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В ковидный барак под «Алыми парусами» Беглова

В ковидный барак под «Алыми парусами» Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга провоцирует вспышку коронавируса в угоду личному рейтингу Дмитрий Родионов На фото: праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал   Андрей Дмитриев   Андрей Милюк Настоящий скандал в социальных сетях устроили российские знаменитости вокруг прошедшего на днях в Санкт-Петербурге праздника «Алые паруса», в котором несмотря на разгар пандемии приняло участие более 45 тысяч выпускников.

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