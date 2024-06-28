Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не отменит все антироссийские санкции. Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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