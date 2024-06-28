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  • Лев Сивохин
    Плох тот народ, который не помнит свою историю и не хочет ее знать.Защитник болгарск...
  • Eduard
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    Точно!Демократия плавна перешла в диктатуру,где всё навязывается,чужое мнение не имеет значение!Бывший австрийски...

Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не отменит все антироссийские санкции. Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Раз надо так делайте, чего тянуть.
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18 час.
VG
Vasily Golov
Поздно.8-9 автозаводов продано,валюта от продажи переведена.Нечем ущипнуть Европу и США.Сами не могли прикупить.Думать надо,что делать будем с заводами!
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17 час.
Андрей Тихонов
Олигархи подняли головы, санкции типа надо снять
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16 час.

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