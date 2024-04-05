Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Тост с ананасом

Тост с ананасом

Давайте приготовим вкусный горячий бутерброд с ананасом и ветчиной! ⠀ Ингредиенты (на 4 штуки): • Тостовый хлеб — 4 ломтика (160 г); • Ветчина — 4 ломтика (100 г); • Твердый сыр — 4 ломтика (48 г); • Чеснок — 1 зубчик (5 г); • Майонез — 2 ч.

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