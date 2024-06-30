Разврат в пяти минутах от Кремля. Цензурных слов не осталось ни у актрисы, ни у зрителей

© Ekaterina Tsvetkova/GloballookpressСегодня 49K прочитали Удивлялись тому, какой только пошлятины не появляется на европейских театральных подмостках? Теперь пришла пора удивиться (и сильно) тому, какой разврат показывают в одном из старейших театров Москвы, расположенном буквально в пяти минутах ходьбы от Кремля.