Разврат в пяти минутах от Кремля. Цензурных слов не осталось ни у актрисы, ни у зрителей

© Ekaterina Tsvetkova/GloballookpressСегодня 49K прочитали Удивлялись тому, какой только пошлятины не появляется на европейских театральных подмостках? Теперь пришла пора удивиться (и сильно) тому, какой разврат показывают в одном из старейших театров Москвы, расположенном буквально в пяти минутах ходьбы от Кремля.
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