Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Джо Коул: «Челси» – самый успешный английский клуб за 20 лет и способен вскоре обойти «Арсенал»

Джо Коул: «Челси» – самый успешный английский клуб за 20 лет и способен вскоре обойти «Арсенал»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался перед матчем команды с «Арсеналом». «Нужно с осторожностью говорить о том, что происходит с «Арсеналом».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх