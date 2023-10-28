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Будет вкусно

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Вкус детства, без магазинной химии! Зачем варить морковь с яблоками?

Вкус детства, без магазинной химии! Зачем варить морковь с яблоками?

Сварите морковь с яблоками и приготовьте настоящую вкуснятину, которую не купишь в магазине! Никакой химии — всё только натуральное и полезное.

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Комментарии
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Степан Иванов
40 минут варки! Чего там полезного останется, кроме вкуса, да ещё и сахар?
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3 д.
Grandad
Морковь сначала варить отдельно до полуготовности.
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2 д.
Инга
яблоки за 40 мин.разварятся))) а морковь можно просто потереть на мелкой терке и с чем хотите употребляйте!!!
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1 д.

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