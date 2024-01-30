Авербух обратился к Валиевой

Илья Авербух обратился к Камиле Валиевой со словами поддержки. Заслуженный тренер России, известный хореограф Илья Авербух отреагировал на исход дела Камилы Валиевой, обратившись непосредственно к самой фигуристке.
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