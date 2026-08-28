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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гершкович о «Локо» – «Динамо»: «Команды в стрессе, очки нужны как воздух. Галактионов найдет решения, он отличная боевая тренерская единица. У бело-голубых тоже не все в порядке, Шварца оценивать рано»

Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча бело-голубых и « Локомотива ».

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