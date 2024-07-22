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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Фармассоциации предложили изменить правила формирования цен на жизненно важные препараты

Фармассоциации предложили изменить правила формирования цен на жизненно важные препараты

Российские фармацевтические ассоциации производителей лекарственных препаратов призвали к тому, чтобы увеличенные из-за дефицита цены на лекарства применялись в течение двух лет, а не одного года, как установлено в настоящее время.

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