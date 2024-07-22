Фармассоциации предложили изменить правила формирования цен на жизненно важные препараты

Российские фармацевтические ассоциации производителей лекарственных препаратов призвали к тому, чтобы увеличенные из-за дефицита цены на лекарства применялись в течение двух лет, а не одного года, как установлено в настоящее время.
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