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Силы ПВО за ночь сбили 130 БПЛА ВСУ над 12 регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 130 БПЛА ВСУ над 12 регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, сообщает Минобороны России.

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