Владимир Бортко: «Мне бы хотелось, чтобы «Ленфильм» проснулся»

В интервью «Петербургскому дневнику» режиссер заявил, что, «как говорится, готов служить» На фоне очередной смены руководства на «Ленфильме» петербургское киносообщество вновь задумалось о том, есть ли люди, способные возродить студию и вернуть ее в число передовых.
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