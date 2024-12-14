Владимир Бортко: «Мне бы хотелось, чтобы «Ленфильм» проснулся»

В интервью «Петербургскому дневнику» режиссер заявил, что, «как говорится, готов служить» На фоне очередной смены руководства на «Ленфильме» петербургское киносообщество вновь задумалось о том, есть ли люди, способные возродить студию и вернуть ее в число передовых.