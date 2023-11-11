Эксперт-психолог высказался об агрессии в кино для детей и подростков

Фильм или сериал со сценами насилия, в том числе снятый для школьников, далеко не всегда провоцирует подростков на агрессию или показывает им асоциальные модели поведения, отметил в беседе с «Известиями» эксперт по кинотерапии, психотерапевт, доцент кафедры социальной психологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.