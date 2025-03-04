«Ъ»: кабмин не поддержал идею о штрафе водителей за превышение средней скорости

Правительственная комиссия не поддержала законопроект Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривающий возвращение штрафов за превышение средней скорости между несколькими камерами, пишет газета «Коммерсантъ».
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