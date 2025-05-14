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81% заявлений отклонено: Рособрнадзор озвучил итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов

81% заявлений отклонено: Рособрнадзор озвучил итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов

В ведомстве раскрыли итоги первых тестирований для детей мигрантов.Более 1,7 тысяч заявлений было подано на тестирование по русскому языку для детей мигрантов, но 81% из них были отклонены, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

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