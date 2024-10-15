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VK запустила грантовую программу для создателей видеоконтента

VK запустила грантовую программу для создателей видеоконтента

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Компания VK запустила грантовую программу для создателей видеоконтента - претендовать на получение суммы до 5 млн рублей может любой пользовать "ВКонтакте", который сможет на эти средства создавать развлекательно-образовательный видеоконтент длительностью от 10 минут.

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