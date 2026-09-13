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Мировое обозрение

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FT рассказала о «редком единстве» стран БРИКС из-за политики Трампа

FT рассказала о «редком единстве» стран БРИКС из-за политики Трампа

Саммит БРИКС в Нью-Дели завершился результатом, которого от объединения давно не ждали: десять стран согласовали 45-страничную итоговую декларацию единогласно и уже в первый день работы.

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