NASA показало «Рождественскую ель» в космосе

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделились снимком космической «Рождественской ели», которая представляет собой скопление молодых звезд, получивших название NGC 2264.
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