Политнавигатор Публичное заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о возможном освобождении ещё одной украинской области говорит о том, что в Кремле уже есть такие планы.
«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины
Комментарии
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Юрий Николаев
Ну на счёт львовской области не знаю, но ТО что Русский Юго-Запад ( ну то биш от Сум до Приднестровья) ДОЛЖЕН быть освобождён ПОЛНОСТЬЮ, вот это точно!
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2 д.
Ольга Кожемякина
Днепропетровская область - это, конечно, хорошо, но только не Львовская, которая была, есть и будет польской холуйкой. А вот про Одессу автор забыл, а Одесса наша и должна быть российской областью.
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2 д.
SM
Svetlana Malovik
Помогите! Это же так просто!
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1 д.
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