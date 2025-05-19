«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины

Ну на счёт львовской области не знаю, но ТО что Русский Юго-Запад ( ну то биш от Сум до Приднестровья) ДОЛЖЕН быть освобождён ПОЛНОСТЬЮ, вот это точно!

Ольга Кожемякина

Днепропетровская область - это, конечно, хорошо, но только не Львовская, которая была, есть и будет польской холуйкой. А вот про Одессу автор забыл, а Одесса наша и должна быть российской областью.