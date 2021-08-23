В онлайн-выборах в Госдуму захотели участвовать более миллиона россиян AlexCoderВ онлайн-выборах в Госдуму захотели участвовать более миллиона россиян AlexCoder Разработанная специалистами система не позволит одному избирателю проголосовать дважды или сверх того Жители Москвы и ряда российских регионов смогут принять участие в выборах в Госдуму нетолько традиционным способом – личным присутствием на избирательном участке, но и при помощи дистанционного электронногоголосования, которое состоится с 17 по 19 сентября.