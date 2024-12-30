Посол России в Греции Андрей Маслов в понедельник, 30 декабря, заявил, что Афины должны быть готовы «раскошелиться» в случае отказа страны от российского газа.
Посол Маслов предупредил Афины о последствиях отказа от газа РФ
Комментарии
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Eduard
А почему? Да население пофигисты,их рбюирают,а они сидят по квартиркам,
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13 час.
Eduard
Пора миру отказываться от товаров Европы ибольше не зависить от них.Все обувь и сумочки делают,как и автомобили!
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13 час.
Eduard
Население молчит,в этом проблема.Сегодня их грабят ради Укратеы,завтра Молдавии,потом Армении и пошло поехало!
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13 час.
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