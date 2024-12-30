ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Без борьбы нет положительных результатов в будущем.😁Додон заявил о во...
  • Eduard
    Три молодых долбоеба!Трое молодых люде...
  • Eduard
    С Новым годом укропы,готовьте кошельки!На Украине в 2025...

Посол Маслов предупредил Афины о последствиях отказа от газа РФ

Посол Маслов предупредил Афины о последствиях отказа от газа РФ

Посол России в Греции Андрей Маслов в понедельник, 30 декабря, заявил, что Афины должны быть готовы «раскошелиться» в случае отказа страны от российского газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А почему? Да население пофигисты,их рбюирают,а они сидят по квартиркам,
Ответить
13 час.
Eduard
Пора миру отказываться от товаров Европы ибольше не зависить от них.Все обувь и сумочки делают,как и автомобили!
Ответить
13 час.
Eduard
Население молчит,в этом проблема.Сегодня их грабят ради Укратеы,завтра Молдавии,потом Армении и пошло поехало!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх